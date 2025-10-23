Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'614 -0.1%  SPI 17'351 -0.1%  Dow 46'590 -0.7%  DAX 24'151 -0.7%  Euro 0.9245 0.1%  EStoxx50 5'639 -0.8%  Gold 4'124 0.7%  Bitcoin 87'716 2.3%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 64.9 0.8% 
Top News
Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr
Gurit-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten
Goldpreis: Rebound nach jüngstem Kurssturz
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Fundamenta-Aktie: Kapitalerhöhung angekündigt
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’639.21
Pkt
-47.62
Pkt
-0.84 %
22.10.2025
23.10.2025 08:06:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stagniert - SAP-Aktie gibt leicht nach

FRANKFURT (awp international) - Vorsichtige Aussagen des Software-Riesen SAP zum Wachstum im laufenden Jahr könnten eine Erholung des Dax am Donnerstag erschweren. Vorbörslich verloren die Aktien des Index-Schwergewichts ein Prozent. Der Dax hatte am Vortag anfänglich leichte Verluste ausgeweitet und dürfte nun stagnieren. Der X-Dax indizierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn moderat im Plus bei 24.176 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

SAP wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Analysten lobten allerdings, das Unternehmen habe sich in einer Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalszahlen optimistisch gezeigt.

Neben den SAP-Aktien zählten RWE zu den vorbörslichen Verlierern auf der Handelsplattform Tradegate. Sie fielen um zwei Prozent, nachdem die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

Der französische Reifenhersteller Michelin hat das Gewinnziel für 2026 gekappt. Das brockte den Aktien vorbörslich herbe Verluste ein und liess auch Continental um ein Prozent nachgeben.

Ein stark steigender Ölpreis könnte die Lufthansa -Aktien belasten. Auf Tradegate gaben diese um gut ein Prozent nach.

Unter den kleineren Titeln fielen Atoss Software mit einem Kursplus von sechs Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/jha/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 Marktüberblick: Edelmetalle unter Druck
22.10.25 SMI tritt auf der Stelle
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Julius Bär: 9.90% p.a. JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Holcim Ltd, Givaudan SA, Geberit AG
21.10.25 ABB – starke Zahlen und Milliardenverkauf
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’145.60 19.26 B02SIU
Short 13’412.26 13.71 QIUBSU
Short 13’912.15 8.85 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’614.43 22.10.2025 17:30:23
Long 12’093.09 19.41 SZPBKU
Long 11’833.56 13.87 SQFBLU
Long 11’324.14 8.95 B1SSKU
Meistgelesene Nachrichten

Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
TKMS-Aktie nach Börsendebüt im Fokus - Kursziele zwischen 71 und 100 Euro

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
DAX 24’151.13 -0.74%
MDAX 30’007.74 -0.44%
EURO STOXX 50 5’639.21 -0.84%

finanzen.net News

Datum Titel
08:28 AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
08:25 Triebwerksbauer MTU hebt nach gutem Quartal Jahresziele an
08:22 Autobauer Volvo verdient operativ mehr als erwartet
08:11 ROUNDUP 2/Pentagon: Drei Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot
08:08 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stagniert - SAP-Aktie gibt leicht nach
08:07 Beiersdorf senkt Umsatzprognose wegen schwierigem Marktumfeld
08:06 AKTIE IM FOKUS: Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
08:05 GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt
07:59 AKTIE IM FOKUS: SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung
07:52 Kühne+Nagel lanciert Sparprogramm nach schwierigem Quartal