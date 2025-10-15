Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.10.2025 16:35:40
Airbus: Deutschland bestellt 20 neue Eurofighter
DOW JONES--Deutschland stärkt seine Verteidigungsfähigkeit mit dem Kauf von 20 neuen Eurofightern. Im Rahmen des Vertrags wird Airbus die Mehrzweckkampfflugzeuge nach eigenen Angaben in seiner Endmontagelinie in Manching bei München herstellen. Das erste Flugzeug soll im Jahr 2031 an die deutsche Luftwaffe ausgeliefert werden, das letzte im Jahr 2034.
"Dieser neue Auftrag ist ein weiterer Beweis für die Bedeutung des Eurofighters für die deutsche Luftwaffe und die strategische Rolle, die er für die Luftverteidigung unseres Landes und die Fähigkeiten der Nato spielt", sagte Mike Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. "Mit diesen zusätzlichen Eurofightern stärkt Deutschland seine Fähigkeit zur Überwachung seines Luftraums sowie zur Sicherung des Nato-Luftraums und unterstützt damit seine Rolle als zuverlässiger Partner für die kollektive Sicherheit."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2025 10:35 ET (14:35 GMT)
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)