06.11.2025 07:06:36
Adecco ernennt Valentina Ficaio zur neuen Finanzchefin
Zürich (awp) - Die Adecco Group erhält eine neue Finanzchefin. Sie heisst Valentina Ficaio und übernimmt die Position ab dem 1. Januar 2026, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Sie folgt auf Coram Williams. Dieser verlässt das Unternehmen, um eine CFO-Rolle in der Automobilbranche in Deutschland zu übernehmen. Williams war seit 2020 für Adecco tätig.
Seine Nachfolgerin Ficaio ist seit 2019 für Adecco tätig. Derzeit ist sie Group Senior Vice President Finance, zuvor war sie als CFO in verschiedenen Regionen tätig.
