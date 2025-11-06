Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Tesla-Aktie schwächelt: Aktionäre stimmen über Riesen-Aktienpaket für Musk ab
Ausblick: Under Armour gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
06.11.2025 07:06:36

Adecco ernennt Valentina Ficaio zur neuen Finanzchefin

Zürich (awp) - Die Adecco Group erhält eine neue Finanzchefin. Sie heisst Valentina Ficaio und übernimmt die Position ab dem 1. Januar 2026, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Sie folgt auf Coram Williams. Dieser verlässt das Unternehmen, um eine CFO-Rolle in der Automobilbranche in Deutschland zu übernehmen. Williams war seit 2020 für Adecco tätig.

Seine Nachfolgerin Ficaio ist seit 2019 für Adecco tätig. Derzeit ist sie Group Senior Vice President Finance, zuvor war sie als CFO in verschiedenen Regionen tätig.

awp-robot/rw

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.03 19.38 B1LSOU
Short 13’127.48 13.83 BDGS0U
Short 13’607.10 8.98 SPZB3U
SMI-Kurs: 12’363.53 05.11.2025 17:30:08
Long 11’849.46 19.23 S69BTU
Long 11’587.75 13.67 BXGS2U
Long 11’113.06 8.98 SEEBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

