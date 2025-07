ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalsberichte von Kapitalgüterunternehmen mit Ergebnissen im Erwartungsrahmen. Als Top-Favoriten mit Blick auf die Zahlen bezeichnet er Schneider, Kion und Weir. Dahinter seien aber auch Assa Abloy, Kone und Gea vielversprechende, defensive Wachstumsideen. Ausserdem schätzt er Knorr-Bremse, Siemens und Warsila wegen zyklischem und langanhaltendem Wachstum. Generell seien die Bewertungen im Sektor anspruchslos.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:12 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 47.35 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 3.48 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 255’796 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 1.6 Prozent abwärts. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 18:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.