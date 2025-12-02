|Akquisition
02.12.2025 07:41:36
ABB-Aktie: Übernahme von Gamesa Electric von Siemens abgeschlossen
ABB hat die vor knapp einem Jahr angekündigte Übernahme von Gamesa Electric in Spanien abgeschlossen.
Die Akquisition ermögliche es, am durch die Internationale Energieagentur prognostizierten Marktwachstum mit Modernisierungs- und Serviceangeboten im Bereich erneuerbare Energien zu profitieren, teilte ABB am Dienstag mit.
Der Schwerpunkt des von Siemens Gamesa übernommenen Portfolios liegt auf elektrischen Produkten für die Leistungswandlung und umfasst Umrichter für Windkraftanlagen mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator (DFIG), industrielle Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Solarwechselrichter für Grossanlagen.
Das Leistungselektronikgeschäft von Gamesa Electric erzielte im Ende September 2025 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 145 Millionen Euro mit etwa 400 Mitarbeitern. Das Unternehmen betreibt Standorte in Indien, China, den USA und Australien.
cf/rw
Zürich (awp)
