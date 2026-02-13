|Akquisition
|
13.02.2026 16:05:00
ABB-Aktie kaum verändert: Übernahme von Premium Power
ABB übernimmt das irische Unternehmen Premium Power, einen Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Elektroingenieurwesen.
Das 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im irischen Balbriggan und beschäftigt mehr als 40 Elektroingenieure und Spezialisten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.
Premium Power bringe langjährige Expertise in den Bereichen Netzmodellierung, Stromqualitätsanalysen und Risikomanagement ein, hiess es. Die Übernahme soll ABB laut Mitteilung dabei unterstützen, Kunden bei der Bewältigung zunehmend komplexer elektrischer Infrastrukturen und beim Ausbau der Energie-Resilienz umfassender zu beraten.
Die ABB-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 69,44 Franken.
awp-robot/yz/to
Zürich (awp)
