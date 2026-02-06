ABB-Aktie stabil: Aktienrückkaufprogramm startet kommenden Montag

Das Programm mit einem Volumen von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar startet am kommenden Montag, dem 9. Februar 2026.

Der Aktienrückkauf dauert bis Ende Januar 2027 und dient der Kapitalherabsetzung, wie ABB am Freitag mitteilte. Die Rückkäufe würden auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse SIX durchgeführt.

An der SIX notiert die ABB-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 66,40 Franken.

ra/jb

Zürich (awp)