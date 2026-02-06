|Kapitalherabsetzung
|
06.02.2026 14:13:06
ABB-Aktie stabil: Aktienrückkaufprogramm startet kommenden Montag
Der Industriekonzern ABB konkretisiert seinen vor rund einer Woche angekündigten Aktienrückkauf.
Der Aktienrückkauf dauert bis Ende Januar 2027 und dient der Kapitalherabsetzung, wie ABB am Freitag mitteilte. Die Rückkäufe würden auf einer zweiten Handelslinie an der Schweizer Börse SIX durchgeführt.An der SIX notiert die ABB-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 66,40 Franken.
ra/jb
Zürich (awp)
