A2Z Smart Technologies Aktie 113233306 / CA00249W1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.07.2026 15:41:04
A2Z Cust2Mate Extends $20 Mln Share Repurchase Program Through End-2026
(RTTNews) - A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ), a provider of smart cart platforms for grocery retailers, on Monday said its board has extended the company's previously approved share repurchase program of up to $20 million for an additional six months through December 31, 2026.
The company said about $13.8 million remains available under the program for further repurchases.
A2Z Cust2Mate noted that it believes its share price does not adequately reflect its underlying value and growth prospects and that repurchasing shares represents an appropriate use of capital to enhance shareholder value.
A2Z Cust2Mate shares closed at $6.26 on Thursday, down 0.32%.
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu A2Z Smart Technologies Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu A2Z Smart Technologies Corp Registered Shs
SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?
In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI rutscht in die Verlustzone -- DAX nach neuen Rekorden in Rot -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Markt sind am Montag deutlichere Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt setzten nach einem neuem Allzeithoch Gewinnmitnahmen ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. An den Börsen in Fernost finden die Indizes keine einheitliche Richtung.