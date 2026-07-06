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A2Z Smart Technologies Aktie 113233306 / CA00249W1005

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06.07.2026 15:41:04

A2Z Cust2Mate Extends $20 Mln Share Repurchase Program Through End-2026

(RTTNews) - A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ), a provider of smart cart platforms for grocery retailers, on Monday said its board has extended the company's previously approved share repurchase program of up to $20 million for an additional six months through December 31, 2026.

The company said about $13.8 million remains available under the program for further repurchases.

A2Z Cust2Mate noted that it believes its share price does not adequately reflect its underlying value and growth prospects and that repurchasing shares represents an appropriate use of capital to enhance shareholder value.

A2Z Cust2Mate shares closed at $6.26 on Thursday, down 0.32%.

In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

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SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’990.59 18.49 SGBJ3U
Short 15’244.01 13.87 S4B3QU
Short 16’066.09 7.71 SPBRSU
SMI-Kurs: 14’278.63 06.07.2026 15:39:35
Long 13’750.21 19.49 SGBRFU
Long 13’443.99 13.87 SJB42U
Long 12’749.13 8.34 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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