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Verkaufsempfehlungen KW 28 13.07.2026 03:22:10

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
    SMI-Kurs: 14’235.09 10.07.2026 17:30:32
    Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
    Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
    Long 12’791.62 8.88 BSUR4U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

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