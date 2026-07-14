Asiens Börsen vorwiegend im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich im Montagshandel etwas stärker.

So eröffnete der SMI kaum verändert und bewegte sich zunächst auch anschliessend wenig. Am Nachmittag konnte er sich dann in der Gewinnzone absetzen, wo er den Handel 0,22 Prozent im Plus bei 14'266,18 Punkten beendete.

Die Nebenwertindizes SPI und strong>SLI blieben ebenso anfänglich stabil, konnten im weiteren Verlauf jedoch leicht zulegen. Sie beendeten die Sitzung 0,15 Prozent fester bei 20'053,69 Stellen bzw. 0,22 Prozent höher bei 2'288,38 Einheiten.

Von den jüngsten Eskalationen im Nahost-Konflikt zeigten sich zu Wochenbeginn vor allem die Bauwerte belastet, während die defensiven Schwergewichte für eine gewisse Stabilität sorgten. Die globalen Aktienmärkte seien über das Wochenende einmal mehr zum wehrlosen Spielball der Geopolitik mutiert, so die Einschätzung eines Händlers. Für zusätzliche Brisanz dürfte in den kommenden Tagen zudem der Start in die Berichtssaison sorgen.

Das Wiederaufflammen des Iran-Konflikts hielt das Parkett in Atem. Und die Unsicherheit in der Strasse von Hormus könnte über weiter steigende Ölpreise das Inflationsgespenst wieder mit voller Wucht zurückbringen. Bereits zum vierten Mal binnen einer Woche griff das US-Militär den Iran an. Die Revolutionsgarden im Iran reagierten erneut mit Vergeltungsangriffen auf die Golfstaaten Kuwait und Bahrain sowie auf das entferntere Jordanien. Ob es einen diplomatischen Ausweg gibt oder wie eine Rückkehr zur Waffenruhe gelingen soll, ist derzeit völlig unklar.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt agierten die Anleger am Montag vorsichtig.

So startete der DAX tiefer und drehte im Anschluss zunächst moderat ins Plus, bevor er am Nachmittag an die Nulllinie zurückfiel. Letztlich konnte er jedoch wieder etwas hinzugewinnen und beendete den Handel 0,19 Prozent höher bei 25'114,25 Punkten.

Der weiter eskalierende Nahost-Konflikt hat den DAX am Montag weitgehend kaltgelassen. "Schnäppchenjäger haben den DAX zurück über die Marke von 25'000 Punkten gekauft", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Käufer blenden die potenziellen Folgen der jüngsten Eskalation im Nahen Osten vorerst aus." Grosse Kursausschläge blieben jedoch aus.

Das US-Militär attackierte in der Nacht auf Montag den Iran erneut für mehrere Stunden, nachdem es das Land bereits am Wochenende angegriffen hatten. Flugabwehrsysteme, Radaranlagen, Raketenstellungen und Drohnenstandorte sowie kleinere Boote seien zerstört worden, um dem Iran weitere Attacken auf den internationalen Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zu erschweren, hiess es. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Zuletzt erklärte das US-Militär seine Attacken für beendet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit negativer Tendenz.

So gewann der Dow Jones Industrial zu Beginn noch, fiel im Verlauf aber knapp unter die Nulllinie. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 52'498,82 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zur Eröffnung unterdessen deutlich nach und verlor in der Folge weiter an Boden. Hier stand am Ende ein Abschlag von 1,55 Prozent auf 25'873,18 Zähler an der Kurstafel.

Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund weiter zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte standen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck.

>Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Zugleich drohte er, dass die USA fortan für die sichere Fahrt durch die Strasse von Hormus Einnahmen von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Montag den Iran erneut attackiert, nachdem bereits am Wochenende Angriffe erfolgt waren.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 mit einem minimalen Gewinn von 0,13 Prozent bei 67.328,26 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,66 Prozent auf 3.887,92 Punkte.

In Hongkong sinkt der Hang Seng um 0,47 Prozent auf 24.099,89 Indexpunkte.

An den ostasiatischen Börsen geht es im Handelsverlauf am Dienstag abwärts.

Während an der technologielastigen Börse in Seoul nach dem Höhenflug sein Jahresbeginn auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften, belasten in der Breite vor allem die nach oben geschossenen Ölpreise, nachdem sich die USA und der Iran im Nahost-Konflikt wieder mit gegenseitigen Angriffen überziehen. Die Lage in der unter anderem für Öltransporte so wichtigen Strasse von Hormus ist weiter unklar. Während der Iran sie für nicht passierbar erklärt hat, behaupten die USA, sie sei durchfahrbar, es werde aber eine neue Seeblockade gegen den Iran geben. Zugleich kündigte US-Präsident Trump an, künftig eine Art Schutzgebühr für die Passage von 20 Prozent des Frachtwertes zu verlangen. Gleichzeitig schürten erneute US-Militärschläge gegen den Iran die Angst vor Störungen der weltweiten Rohölversorgung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires