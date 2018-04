Asiatische Börsen schliessen trotz negativer US-Vorgaben freundlich

An den wichtigsten Handelsplätzen in Fernost ging es zu Wochenbeginn nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 21'678,26 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland dominierten die Käufer und schickten den Shanghai Composite bis zum Handelsschluss um 0,23 Prozent nach oben auf 3'138,294 Stellen. In Hongkong waren am Montag sehr deutliche Pluszeichen zu sehen. Der Hang Seng ging 1,29 Prozent stärker bei 30'229,58 Zählern aus dem Handel. Hier spielte vor allem auch das Ende der viertägigen feiertagsbedingten Handelspause in Festlandchina eine Rolle. Nach dieser schienen einige Akteure verstärkten Anlagebedarf bei in Hongkong notierten Aktien zu sehen.

Die Spekulation, dass es im zuletzt eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China am Ende nicht so schlimm kommen wird, wie es derzeit den Anschein hat, hat den Aktienmärkten in Asien zum Wochenauftakt Kursgewinne beschert. Der sehr schwache Freitag an den US-Börsen wurde im Handelsverlauf auch deswegen abgeschüttelt, weil US-Präsident Donald Trump am Wochenende davon sprach, dass China Handelshemmnisse senken werde und die USA ihrerseits dann die Zölle senken könnten. "Grossartige Zukunft für beide Länder", so der tweetfreudige Trump in seiner Kurzbotschaft.

Mögliche tatsächliche Strafzölle seien noch einiges entfernt, hiess es. Bislang gebe es nur Drohungen und auch hier werde möglicherweise heisser gekocht als am Ende gegessen. Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes zogen ebenfalls an. Die Märkte wollten nicht übermässig und voreilig in den Alarmmodus schalten, meinte Analyst Vishnu Varathan von der Mizuho Bank. Der jüngste Trumpsche Tweet klinge versöhnlicher und nicht so aggressiv.

Zur guten Stimmung habe auch beigetragen, dass Nordkorea seine Bereitschaft signalisiert habe, über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen, sagten Marktteilnehmer. "Dabei dürfte China eine Rolle gespielt haben", glaubt Marktexperte Varathan. Die Teilnehmer warteten nun gespannt auf chinesische und US-Inflationsdaten am Dienstag und neue Handelsbilanzdaten aus dem Reich der Mitte zum Wochenausklang, so Michael McCarthy von CMC Markets.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires