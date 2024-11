FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich mit einem Kursziel von 445 Franken auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe über eine erfreuliche Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres berichtet, schrieb Analystin Rhea Shah in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./gl/ag;