ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich auf "Sell" mit einem Kursziel von 535 Franken belassen. Daten zu den Rückstellungen des Versicherers zeigten, dass der Trend einer Verschlechterung in den Haftpflichtsparten vorbei zu sein scheine, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Generell dürften die Rückstellungen den Schweizern helfen, eine mögliche Verschlechterung der Margen im Bereich Unternehmensversicherungen zu kompensieren./rob/gl/edh;