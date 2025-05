NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 490 Franken belassen. In den Zahlen des ersten Quartals spiegele sich eine Abschwächung der Geschäfte des Versicherers wider, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nun mit leicht rückläufigen Konsensschätzungen./rob/bek/la;