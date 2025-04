NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 490 Franken belassen. Analyst Kamran Hossain berücksichtigt nun in seinem Bewertungsmodell seine Schätzungen für die wichtigsten Kennziffern des ersten Quartals. An seinen Schätzungen für die Gesamtjahre 2025 bis 2028 ändere sich nichts, wie er am Donnerstag schrieb./ajx/men;