ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Buy" belassen. Das branchenbeste Wachstum sei in der Bewertung immer noch nicht ganz angekommen, schrieb Robert Krankowski in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das zweite Quartal rechnet er erneut mit einem prozentual zweistelligen Wachstum./rob/ag/gl;