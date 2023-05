NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einem für die Branche der Online-Modehändler schwierigen Umfeld sei sie mit Blick auf Zalando zuversichtlicher, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Unternehmen könne es gelingen, eine Balance zu finden zwischen wettbewerbsfähigen Angeboten einerseits und besseren Margen andererseits./bek/ajx;