NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Modekonzern sei gut durch das erste Quartal gekommen, für das zweite Quartal und darüber hinaus herrsche aber keine Klarheit, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu den Unwägbarkeiten zählten neben anderen die Entwicklung der Nachfrage in den USA und die Frage nach Preisnachlässen./bek/ajx;