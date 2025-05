NVIDIA-Aktie gibt nach: Analyst befürchtet hohe Einbussen im Rechenzentrumsgeschäft

• Piper Sandler warnt vor möglichem Umsatzverlust in Milliardenhöhe• Mögliches Kursziel im Worst-Case: nur 76 US-Dollar je Aktie• Analysten sehen dennoch langfristiges Aufwärtspotenzial durch KI-Boom

Piper Sandler warnt vor Umsatzeinbussen bei NVIDIA

Die Analysten der US-Investmentbank Piper Sandler sehen ein erhebliches Abwärtsrisiko für die NVIDIA-Aktie, wie TipRanks berichtet. Sollte es zu einem Rückgang der Ausgaben von Unternehmen im Rechenzentrumsgeschäft kommen und die Nachfrage aus China weiterhin schwächeln, könnten ihnen zufolge bis zu 6,45 Prozent der wichtigen Umsätze aus diesem Geschäft wegbrechen - das entspricht rund 9,8 Milliarden US-Dollar an potenziellen Verlusten.

NVIDIA-Aktie vor Kurseinbruch?

Laut dem renommierten Analysten Harsh Kumar könnte NVIDIAs Aktienkurs in einem solchen Worst-Case-Szenario auf bis zu 76,25 US-Dollar abrutschen - ein potenzieller Rückgang von etwa 33 Prozent verglichen mit dem jüngsten Schlusskurs. Diese Bewertung basiere auf einer konservativen Einschätzung der künftigen Gewinne, erinnert TipRanks.

In Reaktion auf die pessimistische Prognose verlor das Papier des KI-Riesen am Montag an der NASDAQ im Handelsverlauf zeitweise 1,61 Prozent auf 112,66 US-Dollar, bevor es sich dann doch wieder etwas erholen konnte und den Abschlag bis Handelsende auf 0,59 Prozent bei 113,82 US-Dollar reduzierte. Am Dienstag geht es dann zeitweise um weitere 0,84 Prozent runter auf 112,86 US-Dollar.

Nicht nur Schatten

Doch es gibt auch eine optimistische Perspektive: Sollten sich die Ausgaben der Unternehmen erholen und die Nachfrage aus China anziehen, sieht Piper Sandler sogar ein Kurspotenzial bis auf 126 US-Dollar, heisst es bei TipRanks. Das wären rund 10,7 Prozent mehr gegenüber dem aktuellen Niveau. Besonders positiv hoben die Analysten NVIDIAs führende Position im Bereich KI-Hardware hervor - ein Segment mit weiterhin starkem Wachstum. Allerdings mache die starke Abhängigkeit vom Rechenzentrumsgeschäft den Chiphersteller auch anfällig. Bereits kleinere Rückgänge in diesem Bereich könnten grosse Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben.

Trotz dieses Risikos behält Piper Sandler jedoch seine positive Einschätzung mit einem Kursziel von 150 US-Dollar - ein potenzielles Plus von mehr als 31 Prozent - bei und bewertet die Aktie weiterhin mit "Overweight". Auch an der Wall Street ist die Stimmung weiterhin überwiegend optimistisch. So raten 34 von insgesamt 40 bewertenden Analysten bei TipRanks zum Kauf, während fünf das Halten der NVIDIA-Aktie empfehlen. Dem steht lediglich eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 164,23 US-Dollar und damit sogar über 44 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs.

Nun wird sich zeigen müssen, wie sich das Papier weiterhin entwickelt. Anleger dürften insbesondere die bevorstehende Zahlenvorlage am 28. Mai mit Spannung erwarten.

Redaktion finanzen.ch