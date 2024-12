HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Online-Modehändler sei auf bestem Wege, das obere Ende seines bereits angehobenen Jahresgewinnausblicks zu erreichen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von About You sei ein positiver Schritt./mf/mis;