NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart vor Quartalszahlen aus der Einzelhandelsbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 US-Dollar belassen. Die Zahlen von Walmart dürften wohl "okay" sein, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei insgesamt mit einem vorsichtigen Ton der Unternehmen zu rechnen./bek/edh;