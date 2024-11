NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach den Zahlen des dritten Quartals von 92 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. "Das Schwungrad bleibt in Bewegung", resümierte Analyst Steven Shemesh in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Konkurrenten müssten sich vor dem US-Einzelhändler in Acht nehmen./tih/ag;