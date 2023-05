NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Die Dynamik im Geschäft des Einzelhändlers sei unverändert stark, und mit dem Umsatz und dem Nettogewinn seien die Erwartungen übertroffen worden, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dank des starken Zahlenwerks und der erhöhten Prognose in wirtschaftlich zunehmend schwierigeren Zeiten rechnet der Experte zum Handelsstart mit einer moderat positiven Kursreaktion./ajx/ck;