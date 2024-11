NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Walmart von 100 auf 105 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Corey Tarlowe lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung die starken Zahlen zum dritten Quartal und die erhöhten Jahresziele. Die Aktie bleibe ein "Top Pick". Es sei ermutigend, dass Walmart seinen Kunden Mehrwerte biete, robust wachse und wohl weiter Marktanteile gewinnen werde./tih/ag;