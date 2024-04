NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Nach dem Kursrutsch infolge der Präsentation der Jahreszahlen halte sich der Immobilienkonzern diesmal den Rücken frei, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen die Zielspanne für das Mietwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr erhöht. Diese liege zudem über der Erwartung des Analysehauses./la/gl;