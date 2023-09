NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Für den Ende September anstehenden Kapitalmarkttag wünsche er sich von dem Immobilienkonzern Aussagen über das erwartete Mietwachstum der kommenden drei bis fünf Jahre, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Immerhin solle es sich bereits im laufenden Jahr verdoppeln. Zudem erwarte er genauerer Angaben zu den früheren Aussagen, wonach erste Zeichen einer Stabilisierung in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten sind. Darüber hinaus gehe er davon aus, dass Vonovia neue Schulden aufnehmen werde./hr/ag ;