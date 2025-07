NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.30 Prozent stärker bei 21’120.12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.009 Prozent fester bei 21’059.94 Punkten in den Handel, nach 21’057.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21’121.44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’036.85 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0.762 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19’973.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’382.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’181.72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 21’121.44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Gentex (+ 13.35 Prozent auf 26.75 USD), Deckers Outdoor (+ 12.30 Prozent auf 117.85 USD), Resources Connection (+ 11.20 Prozent auf 5.86 USD), Geospace Technologies (+ 6.79 Prozent auf 12.59 USD) und VeriSign (+ 5.67 Prozent auf 302.91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Pinnacle Financial Partners (-12.34 Prozent auf 91.31 USD), Microvision (-9.00 Prozent auf 1.37 USD), Intel (-8.55 Prozent auf 20.70 USD), Volvo (B) (-5.27 Prozent auf 29.00 USD) und Donegal Group B (-5.17 Prozent auf 15.76 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 26’925’206 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.607 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.68 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch