NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 294 schwedischen Kronen belassen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller habe eine starke Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Und das trotz einer etwas schwächeren Nachfrage nach Lastkraftwagen und Baumaschinen./bek/la;