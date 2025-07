NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker sprach am Donnerstag mit Blick auf das abgelaufene zweite Quartal von guten Ergebnissen des Nutzfahrzeugherstellers in einem volatilen Umfeld./rob/ck/ag;