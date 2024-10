NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo B nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Erwartungen des Nutzfahrzeugherstellers für den Markt im kommenden Jahr hätten insbesondere mit Blick auf Nordamerika positiv überrascht, schrieb Analyst Michael Aspinall in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./gl/he;