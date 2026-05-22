DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der Luftfrachtkapazitäten im Express-Geschäft der Bonner habe Anfang Mai angezogen, schrieb Cristian Nedelcu am Freitag. Er sieht jedoch auch Gegenwind und nennt die europäischen Einkaufsmanagerindizes als Warnsignal.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3.8 Prozent auf 49.75 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 7.54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 691’037 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 11.0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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