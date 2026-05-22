United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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22.05.2026 10:03:07
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich United Internet-Aktionäre freuen
Investoren aufpasst: So hoch fällt die United Internet-Dividende aus.
Im Rahmen der Hauptversammlung von TecDAX-Titel United Internet am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.50 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die United Internet-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25.00 Prozent vergrössert. Somit zahlt United Internet insgesamt 328.39 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die United Internet-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 280.04 Prozent aufgestockt.
Entwicklung der Dividendenrendite
Das United Internet-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 26.38 EUR in den Feierabend. Am 22.05.2026 wird das United Internet-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die United Internet-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. United Internet weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1.81 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2.55 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren sank der United Internet-Kurs via XETRA um 23.76 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 6.91 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenzahlungen in der Peergroup
Im Vergleich mit der Peergroup (freenet, DHL Group (ex Deutsche Post), Deutsche Telekom) zeigt sich United Internet 2025 abgeschlagen. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist freenet mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 2.07 EUR und einer Dividendenrendite von 2.07 Prozent.
Dividendenerwartung von United Internet
Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0.64 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 2.43 Prozent steigen.
United Internet-Schlüsseldaten
Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens United Internet beträgt aktuell 4.680 Mrd. EUR. United Internet weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16.79 auf. Der Umsatz von United Internet belief sich in 2025 auf 6.120 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1.65 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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