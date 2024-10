NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Ohne das in sich einem Abspaltungsprozess befindende Eiscreme-Geschäft habe der Konsumgüterhersteller die Erwartungen an den Umsatz aus eigener Kraft im dritten Quartal verfehlt, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;