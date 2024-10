LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5200 auf 5450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Herausforderungen ja, Ausflüchte keine, Abgeliefert ja", so fasste Analyst Warren Ackerman den Zwischenbericht der Briten in seiner am Montag vorliegenden Reaktion zusammen. Er sieht sie immer noch am Beginn eines mehrjährigen Turnarounds./ag/zb;