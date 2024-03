NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern spalte mit dem Eisgeschäft seine "heißeste Sparte" ab, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine generell gute Nachricht, da Markenkonglomerate in der Regel nicht gut funktionierten./tih/ajx;