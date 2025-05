FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat UBS von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 32 Franken belassen. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten unter der Unsicherheit über die zukünftige erforderliche Kapitalausstattung gelitten, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zur Branche sei aber übertrieben. Er sieht signifikantes Ergebniswachstum in den nächsten Jahren. Zwar rechnet Häßler mit zusätzlichen Kapitalanforderungen, doch sollten diese für die Bank zu stemmen sein./ck/he;