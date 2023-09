HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Lkw-Holding dürfte dank einer robusten Kapazitätsauslastung ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Annahmen zu Umsatz und Margen leicht an. Das dritte Jahresviertel sieht er auf dem Niveau des ersten Halbjahres, da die typische Saisonalität inklusive der Werksschließungen im Sommer berücksichtigt werden müsse./tav/men;