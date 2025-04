ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die VW-Nutzfahrzeugholding sei auf einem guten Weg, von der zunehmenden Branchenerholung in Europa zu profitieren, schrieb Analyst Hemal Bhundia in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für Nordamerika bleibt er aber wegen der weiter bestehenden Unsicherheiten um die Zollpolitik und künftige Emissionsvorschriften vorsichtig. Er senkte seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis, da er einen überraschend verhaltenen Jahresstart vor allem in Nordamerika sowie negative Wechselkurseffekte konstatiert./gl/mis;