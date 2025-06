NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Bedächtig und zuversichtlich seien die Signale der Chef-Treasurerin der Münchner gewesen, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach Gesprächsrunden mit Ritu Chandy und dem Investor-Relations-Verantwortlichen Adam Sykes in Paris./rob/ag/gl;