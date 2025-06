FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Vor der Automesse IAA im September wolle der Autobauer bei einer Investoren- und Analystenveranstaltung Mitte Juli seine "Neue Klasse" genannte Familie vollelektrischer Fahrzeuge vorstellen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Diese sei von entscheidender Bedeutung für eine weitere Stärkung der Unternehmensstellung im westlichen Elektroautomarkt und werde hoffentlich auch in China für Besserung sorgen. Im Fokus der Veranstaltung dürften eher technologische als finanzielle Aspekte stehen./gl/ag;