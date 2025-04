FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen der Lkw-Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fokus der Investoren habe auf der kurzfristigen Auftragsdynamik in Europa und den USA sowie der Realisierung von Synergien innerhalb der VW-Tochter gelegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einführung der neuesten Antriebsstrang-Generation bei allen Marken schreite voran und dürfte mittelfristig Synergien einbringen./edh/gl;