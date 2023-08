FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton nach Quartalszahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller habe starke Ergebnisse, aber einen schwachen Auftragseingang ausgewiesen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem besseren Jahresausblick in der nächsten Zeit./edh/la;