NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit der Vereinbarung des Ölkonzerns, seine Kanada-Aktivitäten an Suncor Energy abzugeben, nehme die Geschichte um den Ausstieg aus diesem Geschäft eine neue Wendung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh;