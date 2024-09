NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla angesichts aktueller Auswertungen zu den Auslieferungen mit einem Kursziel von 224 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Diese verleiteten ihn dazu, seine Schätzungen für das dritte Quartal etwas zu erhöhen, schrieb Analyst Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Experte rechnet nun mit 460.000 Auslieferungen, womit er sich im Rahmen des Analystenkonsens bewege. Offizielle Zahlen werde es wohl in der ersten Oktober-Woche geben, vermutet der Experte./tih/ag;