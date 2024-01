NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 297 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete das moderat niedrigere Kursziel mit Vorsicht hinsichtlich der Margen im Autogeschäft. Nach einem vagen Ausblick des E-Autoherstellers lasse er seine Auslieferungszahlen unverändert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/tih;