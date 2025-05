FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sei der Ausblick bestätigt worden, der sich auch in den Konsensschätzungen widerspiegele./tih/edh;