FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autovermieter habe einen soliden Jahresauftakt hinter sich, auch wenn das Vorsteuerergebnis in einer saisonal nicht bedeutenden Zeit die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Sommergeschäft sei weiterhin Rückenwind vorhanden./tih/edh;