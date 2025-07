S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Brown-Forman B-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Brown-Forman B am 24.07.2025 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.89 USD vereinbart. Damit wurde das Niveau der Brown-Forman B-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.71 Prozent nach oben angepasst. Alles in allem schüttet Brown-Forman B 420.00 Mio. USD an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3.96 Prozent gestiegen.

Brown-Forman B-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Brown-Forman B-Titel via New York bei einem Wert von 31.15 USD. Das Brown-Forman B-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.55 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 1.77 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr reduzierte sich der Aktienkurs von Brown-Forman B via New York um 30.89 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -25.23 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Brown-Forman B-Dividendenvorhersage

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.93 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3.00 Prozent zulegen.

Grunddaten der Brown-Forman B-Aktie

Brown-Forman B ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 14.699 Mrd. USD. Das Brown-Forman B-KGV beträgt aktuell 18.96. 2025 setzte Brown-Forman B 3.963 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 1.84 USD.

Redaktion finanzen.ch