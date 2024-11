FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Das Wachstum des Software-Unternehmens bei den in Rechnung gestellten Umsätzen (Billings), bleibe derzeit hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies werde jedoch von der sehr starken Profitabilität und den hohen Free Cashflows überkompensiert. Zudem sei die "nach wie vor äußerst attraktive Bewertung" ein Kaufargument für die Aktie./edh/jha/;