NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach endgültigen Zahlen für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Analystin Stephanie Dossmann wies in einer ersten Reaktion am Dienstag darauf hin, dass die Aktionäre erstmals die Wahl zwischen einer Bardividende und einer Dividende in Aktien hätten. Dies und die auf 930 Millionen Euro erhöhte Liquiditätsposition seien die Neuigkeiten in dem Bericht./bek/la;